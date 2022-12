Voormalige opvoeder MPC Sint-Franciscus veroordeeld

Het slachtoffer diende op 20 oktober 2018 een klacht in tegen het personeelslid van het Medisch Pedagogisch Centrum Sint-Franciscus. De man werkte als opvoeder in het MPC, dat een dienstverleningscentrum is voor minder- en meerderjarigen met een verstandelijke handicap. Tijdens het bekijken van een film in de tv-ruimte van de instelling betastte hij de vrouw onder haar kledij. Het slachtoffer werd vervolgens meermaals aangerand.

De opvoeder werd opgepakt en bekende de feiten. Op het proces vroeg de advocaat van de man om zijn cliënt de gunst van opschorting toe te kennen, maar daar ging de rechtbank niet op in. De beklaagde werd veroordeeld tot 30 maanden cel, gekoppeld aan een volledig uitstel.

Foto: archief