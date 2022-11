Het slachtoffer diende op 20 oktober 2018 klacht in tegen het personeelslid van het Medisch Pedagogisch Centrum Sint-Franciscus. De man werkte als opvoeder in het MPC, dat een dienstverleningscentrum is voor minder- en meerderjarigen met een verstandelijke handicap. De opvoeder zou de 25-jarige vrouw betast hebben onder haar kledij in de tv-ruimte van de instelling. De vrouw werd daarbij op verschillende manier aangerand, wat de man ook bekende.

De veertiger werd naar aanleiding van de feiten ontslagen en moest zich donderdag voor de rechtbank verantwoorden. Zijn advocaat vroeg de rechter om de man de gunst van opschorting toe te kennen, maar dat was voor het parket totaal niet aan de orde. “De beklaagde beseft duidelijk niet dat zijn gedrag verregaande gevolgen heeft en hij heeft ook een zwaar gebrek aan schuldinzicht”, aldus openbaar aanklager Lieve Chrispeels. “Ik vorder een celstraf van 36 maanden met uitstel én een verbod om nog te werken met kwetsbare personen." Het vonnis valt op 22 december.