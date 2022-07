Voorrang bij schoolinschrijving voor eigen inwoners van 19 gemeenten Vlaamse Rand en Halle

Twintig gemeenten mogen een uitgebreider voorrangsbeleid invoeren bij schoolinschrijvingen. Dat besliste de Vlaamse regering. Het gaat om de 19 gemeenten in de Vlaamse Rand en de stad Halle. Zij mogen vanaf september in 136 basisscholen voorrang geven aan kinderen uit de eigen gemeente. 35 scholen van het secundair onderwijs mogen 70 procent van de beschikbare plaatsen voorbehouden voor leerlingen die in het verleden altijd al kozen voor het Nederlandstalig onderwijs. De maatregelen komen er, omdat de inschrijvingsdruk vanuit Brussel erg hoog is op de Rand.

Begin dit jaar legde het Vlaams parlement al de decretale basis voor een uitgebreider voorrangsbeleid in de Vlaamse Rand. De regering moest nu nog beslissen welke gemeenten het mogen toepassen.

Het gaat om dus om de 19 gemeenten van de Vlaamse Rand, die elk rechtstreeks aan het Brussels Gewest of een faciliteitengemeente errond grenzen. De stad Halle wordt ook opgenomen in de lijst, omdat het op het vlak van onderwijs een samenwerkingsverband heeft met randgemeenten Sint-Pieters-Leeuw en Beersel. Bovendien kent Halle de aantrekkingskracht van een centrumstad.

Het uitgebreide voorrangsbeleid moet ervoor zorgen dat kinderen in hun eigen gemeente een plaats op school vinden en niet moeten uitwijken, omdat de instroom van kinderen uit andere gemeenten te groot is. Er komen steeds meer kinderen uit het Brussels Gewest naar scholen in de Vlaamse Rand. Op tien jaar tijd is hun aantal met 37 procent toegenomen, waardoor de capaciteitsnood groeit. “De gemeenten in de Vlaamse Rand hebben nood aan dit beleid op maat,” aldus Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). “We kunnen nu voorrang geven aan wie effectief in onze regio woont én aan wie consequent kiest voor het Vlaams onderwijs en de Vlaamse taal.”