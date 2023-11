Vooruit Liedekerke trekt met Katia Segers en open lijst naar gemeenteraadsverkiezingen

Sinds 2000 trekt de ploeg van Vooruit Liedekerke al door de straten om te luisteren naar de inwoners en hen te bevragen aan de hand van een enquête. Van 18 tot 25 november doet de ploeg dat naar aanleiding van de verkiezingen van volgend jaar opnieuw. Op basis van die bevindingen maakt Vooruit Liedekerke een programma op waarmee het naar de kiezer stapt. Daarbij kiest de partij voor een warm, sociaal, groen en veilig Liedekerke.

Katia Segers werd in 2006 gemeenteraadslid en was van 2013 tot 2014 ook al eens schepen. Bij de verkiezingen van 2014 werd ze Vlaams parlementslid en zetelde ze als senator. Ze ruilde haar schepenambt daarvoor in. Sinds 2022 is ze opnieuw schepen en verliet ze de Senaat. “Het is met veel engagement, enthousiasme en liefde voor Liedekerke dat ik nu de lijst van Vooruit trek,” zegt ze.