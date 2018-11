Zondag speelt Groot-Dilbeek in derde provinciale tegen Herne. Niet lang geleden speelde Dilbeek nog in vierde klasse. Nu staat het in derde provinciale aan de leiding en trekt het zondag naar de nummer twee, Herne. Een vooruitblik.

Vooruitblik: kan Groot-Dilbeek na zondag aan de leiding blijven in derde provinciale?

Groot-Dilbeek heeft moeilijke jaren achter de rug. Zes jaar geleden speelt het nog in vierde klasse, maar onder meer door een belastinginspectie steeg de schuldenberg tot boven de 100.000 euro en moest de club in vereffening gaan. Groot-Dilbeek zakte naar tweede provinciale. Daar eindigde het vorig seizoen dertiende, waardoor het onverwacht moest degraderen. “Dat was heel zuur,” erkent sportief verantwoordelijke Dirk Vanden Houwe.

Dit seizoen begon de club met een schone lei en dus met een nieuwe trainer. Marc Leroy wist meteen wat van hem verwacht wordt: “We willen toewerken naar de eerste plaats. Dat is de enige plaats die voor Dilbeek goed genoeg is. Alleen vanop die plaats kunnen we ook promoveren.”

De uitdaging is dus groot. Groot-Dilbeek staat nu met 29 op 36 aan de leiding. Al plooit elke tegenstander zich dubbel tegen dé uitgesproken titelfavoriet. Groot-Dilbeek ziet de wedstrijd van zondag tegen Herne zitten: “Bij verlies staan we op twee punten van Herne, bij winst doen we een goeie zaak. De competitie ligt dus nog volledig open.”