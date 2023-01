Vraagprijs villa Coppin gehalveerd: villa los van domein te koop

De verkoopprijs van de beschermde historische villa Coppin in Zaventem is met de helft gezakt. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De villa in het centrum van de luchthavengemeente staat nu te koop voor 1,5 miljoen euro. Vorig jaar in mei was dat nog 3 miljoen euro. Maar, zo blijkt in de krant, toen werd niet alleen de villa, maar ook het achterliggende koetshuis en de tuinen er rond te koop gezet.