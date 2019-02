Vraagtekens op proces treinramp: ‘Stond het licht op groen of rood?’

De eerste procesdag rond de treinramp van Buizingen zit er vroeger op dan verwacht. Dat komt omdat één van de vijf experts niet aanwezig was in de rechtbank. Intussen zet een advocaat van de treinbestuurder vraagtekens bij de theorie dat zijn cliënt een rood licht genegeerd heeft.

Het was een opmerkelijk moment op het proces rond de treinramp in Buizingen. Volgens de experts, die vandaag moesten komen getuigen, wijst alles er op dat de treinbestuurder een rood licht moet hebben gezien en dat alle lichtsignalen goed werkten.

Maar één van de advocaten weerlegde die theorie met een opmerkelijke foto. “Hoe komt het dan dat we op een televisiereportage van 20 februari het wrak zien liggen en dat een van de lichten rood is en een ander licht op groen staat?” De foto is opmerkelijk, want als blijkt dat het licht dat op groen staat volgens de telemetrie op rood had moeten staan, kan dit leiden tot de vrijspraak van de treinbestuurder.

De experts konden niet antwoorden op de vraag van de advocaat. Daarvoor is er meer informatie nodig over het tijdstip waarop het beeld is genomen. Bovendien was één van de experts niet aanwezig, zijn collega’s konden geen antwoord geven op onderzoeken die de man had gevoerd. Daarom wordt het verhoor voortgezet op 26 februari. Ook een ‘technisch expert’ van de NMBS die het ongeval onderzocht, zal dan worden ondervraagd.