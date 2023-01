Vragen bij veiligheid jaagpad: 'Eerst weten wat er gebeurd is, dan pas spreken over eventuele maatregelen'

Er is nog maar weinig hoop om de 25-jarige dame die zaterdagnacht in de Zenne belandde in Zemst, levend terug te vinden. Buurtbewoners en familie van de vrouw zeggen intussen dat het jaagpad langs de Zenne allesbehalve veilig is.

Zaterdagavond belandde een 25-jarige vrouw uit Eppegem met haar fiets in de Zenne in de omgeving van de Stationslaan in Zemst. De vrouw kwam terug van haar werk in Mechelen, waar ze werkte als kok in een restaurant. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en merkten de vrouw op in het water, maar konden haar niet grijpen. Sindsdien is er geen spoor meer van de vrouw. Hoop dat ze nog levend wordt teruggevonden is er niet meer. Op sociale media kaart de broer van het slachtoffer de onveiligheid aan van het jaagpad.

Buurtbewoners stellen zich eveneens vragen bij de veiligheid. Volgens hen is het jaagpad onvoldoende afgeschermd van de Zenne die er naast loopt. “Ik wil eerst afwachten wat er exact gebeurd is”, zegt burgemeester Veerle Geerinckx. “Het is belangrijk om te weten wat de eventuele risico’s zijn. Is het een kwestie geweest van uitglijden, is de oprit te hellend of ligt er een slechte bocht? Dat gaan we uiteraard bekijken. Ik heb aan de onderzoekers gevraagd om ons op de hoogte houden als het onderzoek afgerond is. De vraag is of een schrikstrook voldoende is.”

Volgens Geerinckx lag het idee om de het jaagpad volledig in te kapselen al eerder op tafel. “Maar de fietssnelweg is kilometerslang, dus inkapselen is niet echt realistisch. Ik wil dus eerst weten wat er is gebeurd, een evaluatie maken en dan pas spreken over eventuele maatregelen. Maar iedereen in een tunneltje laten rijden, dat kan je als beleid nu eenmaal niet”, aldus Geerinckx.