Vrouw en kinderen van asbestslachtoffer starten DA'S BEST

Zeven jaar geleden stierf Dirk Van Sande uit Malderen aan longvlieskanker. Dirk was amper 51 jaar. Zijn vrouw Myriam en kinderen Tinneke, Marjan, Julie en Thijs starten nu het project DA’S BEST. Hun doel is om te sensibiliseren over asbest en zoveel mogelijk openbare plaatsen in Londerzeel asbestvrij te maken.

Myriam, Tinneke, Marjan, Julie en Thijs willen het verlies van hun geliefde man en papa omzetten in daden. “Zijn positieve ingesteld drijft ons. Volgende maand pakken we de tribune van KFC Malderen aan. Die bevat asbestplaten die we veilig gaan verwijderen en vervangen. Twee van mijn kinderen spelen hier. Vrijwilligers en gespecialiseerde bedrijven gaan ons helpen,” zegt Tinneke Van Sande.

Die krachtige boodschap van DA’S BEST overtuigt heel wat mensen. In geen tijd verzamelde het project 1.000 fans op Facebook. De familie zat intussen ook al rond de tafel met de Koning Boudewijnstichting. Als ze erkend worden, worden giften fiscaal aftrekbaar. Verder staan er pannenkoekenslagen en barbecues op het programma om geld in het laatje te brengen, net als een lijn van sierraden en buttons.

“Asbestsanering is een werk van lange adem en duur. Maar het is nog te veel aanwezig hier in de omgeving. We willen zoveel mogelijk plaatsen aanpakken en hopen dat zoveel mogelijk schouders DA’S BEST mee ondersteunen. Alles met maar één doel voor ogen: Londerzeel asbestvrij maken,” besluit Tinneke.