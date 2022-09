Vzw Zonnelied organiseert zelf muziekfestival voor mensen met beperking

In Eizeringen organiseerde vzw Zonnelied vrijdag een nieuw festival. Het Sunsongfestival is gericht op mensen met een beperking en dus bijvoorbeeld volledig rolstoeltoegankelijk. De eerste editie lokte meer dan 200 bezoekers.

Volgens de begeleiders van vzw Zonnelied zijn de traditionele festivals vaak niet genoeg aangepast voor mensen met een beperking. Bovendien is er altijd het probleem van transport. “Ook al zijn er wel meer en meer initiatieven voor mensen met een beperking, het probleem blijft hoe daar te geraken. In de busjes die wij hebben kunnen telkens maar drie of vier rolstoelen geplaatst worden. En over en weer rijden vraagt veel werkuren,” licht begeleider Remco Vermeiren toe. “Daarom besloten we om een festival te organiseren op ons eigen domein. Dat gaat vlotter.”

Het Sunsongfestival richt zich niet alleen op de eigen inwoners en personeelsleden, ook familie en buurtbewoners zijn welkom. Het doel was dan ook om een inclusief festival te organiseren.