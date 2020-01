Waar is de winter gebleven?

Het moet normaal putje winter zijn met temperaturen die rond het vriespunt schommelen, maar twaalf graden is dezer dagen geen uitzondering. Dat is bijzonder zacht voor de tijd van het jaar. De gevolgen van dat zachte weer zijn zichtbaar in de natuur. Dat merken ze ook in Plantentuin Meise.

Verschillende bomen en struiken staan vroeger in bloei in Plantentuin Meise. Veel vroeger dan normaal. “De hazelaar bijvoorbeeld verspreidt al stuifmeel. Wat er met de boom gebeurd als het straks alsnog gaat vriezen? Op zich zal die daar weinig of geen schade door oplopen. De hazelaar is niet zo gevoelig als de appelboom", zegt bioloog Koen Es van Plantentuin Meise.

Planten en bomen mogen weinig tot geen last ondervinden van het zachte weer, dieren wel. Zo zijn al dieren actief die nu hun winterslaap moeten houden. "Ook voor de bijen is het zachte weer niet goed. Midden januari horen die nog in rust te zijn, maar je ziet er al vliegen. Bloemen die nectar geven zijn er nog niet, dus de bijen moeten hun wintervoorraad aanspreken. Er is nog geen eten voor de bijen, dat terwijl ze het al zo moeilijk hebben", zegt Koen Es.