Wagen rijdt door controlepost politie en botst tegen vier wagens in dorpscentrum: “Dader te voet op de vlucht”

Een Mini botste zaterdag rond 23.15 uur in het centrum van Londerzeel tegen hoge snelheid tegen vier geparkeerde wagens. Dat gebeurde nadat de bestuurder een BOB-controle negeerde en wegreed van de politieploegen. De dader is te voet gevlucht en is nog spoorloos. “Het is een wonder dat er geen gewonden vielen”, zegt burgemeester Conny Moons (LWD).

De politiezone Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise (KLM) organiseerde in de nacht van zaterdag op zondag een BOB-controle. Omstreeks 23.15 uur kwam aan de controlepost vlakbij Meubelen Moens een bestuurder in een Mini aangereden. De bestuurder gaf plankgas en negeerde de signalen van de politieploeg om te stoppen.

Daarop zette de politie de achtervolging in. De bestuurder vloog daarbij tegen hoge snelheid via de Mechelsestraat, het kruispunt met de Verbindingsweg, door het centrum van Londerzeel.

“Ik bevond mij op dat moment in de Verbindingsweg en zag het voertuig tegen een enorm hoge snelheid voorbijvliegen”, zegt een getuige. “Die wagen reed zeker 100 kilometer per uur. Even verderop is die dan gebotst tegen geparkeerde wagens in de Kerkstraat. Dit was echt wel schrikken, voor hetzelfde geld had die mij aangereden.”

“Het vluchtende voertuig botste inderdaad in de Kerkstraat tegen vier geparkeerde wagens”, bevestigt burgemeester Conny Moons (LWD) van Londerzeel. “De dader was door de controlepost van de politie gereden en is na de botsing te voet gevlucht. De man is spoorloos.”

“De politie reageerde zeer alert en ik ben blij dat die man finaal uit het verkeer is en dat er vooral geen gewonden zijn. Er is jammer genoeg wel heel wat materiële schade. Het mag een wonder heten dat er bij zulke snelheden geen gewonden vielen. Ik mag er niet aan denken als er op dat moment iemand op straat was. Dan waren de gevolgen niet te overzien.”

“Het bewijst dat zo’n politiecontroles nodig zijn. Dit is een misdadige manier van rondrijden. Ik hoop dat ze de dader, die te voet wegvluchtte en spoorloos is, nog kunnen vinden.” Korpschef Alain Meerts van de zone KLM bevestigt dat de bestuurder van de politie wegvluchtte. “De wagen botste finaal in de Kerkstraat tegen geparkeerde wagens. Er is een kleine hoeveelheid drugs in het voertuig aangetroffen”, zegt de korpschef. “De politie onderzoekt de zaak verder.”