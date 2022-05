Walter De Donder mogelijk kandidaat-voorzitter cd&v: "Lokale verankering moet de kracht zijn"

Naast Vilvoordenaar Sammy Mahdi overweegt ook Walter De Donder, burgemeester van Affligem, om zich kandidaat te stellen om cd&v-voorzitter Joachim Coens op te volgen. "Velen zullen denken waar ik mij mee moei, maar ik ben bezorgd over de toekomst van de partij. En het is toch niet fout om je nek uit te steken?", aldus De Donder.

Na de barslechte peiling voor cd&v van VRT NWS en De Standaard, gooide voorzitter Joachim Coens vrijdag de handdoek in de ring. Vilvoordenaar en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi liet zaterdagochtend meteen weten dat hij opnieuw kandidaat-voorzitter is. Walter De Donder, die bij de vorige voorzittersverkiezingen van cd&v zich ook al kandidaat stelde, overweegt om dat nu opnieuw te doen. "Als ik voorzitter zou worden, dan zou ik inzetten op de lokale kleine gemeenschap, op het rurale gebied in Vlaanderen en niet vertrekken vanuit de verstedelijkte gebieden", aldus De Donder.

Ook in 2019 deed De Donder een gooi naar het voorzitterschap. Hij eindigde toen als derde na Joachim Coens en Sammy Mahdi. "Ik wou toen een blikopener zijn en aan de boom schudden. Dat Sammy zich opnieuw kandidaat stelt, is een goede zaak. Hij is jong en verbaal sterk. Ik denk ook dat hij het goed meent, maar hij mag het lokale niet uit het oog verliezen", meent De Donder.

Niet helemaal onterecht, want cd&v telt 120 burgemeesters. Zij worden volgens De Donder te weinig gehoord door de partijtop, terwijl lokale verankering net de kracht zou moeten zijn. "Het slechte resultaat raakt ons op lokaal niveau. De bevolking herkent zich niet meer in de politiek en snapt niet meer waarover het gaat. Dat voedt het wantrouwen en angst, waardoor mensen meer hun heil zoeken in extremen. Dat is wat er nu gebeurt", aldus De Donder.