Walter Vansteenkiste: “Ten vroegste in november Covid Safe Ticket in de Rand”

De wijnoogst is binnen! En dan hebben we het niet over de druiven uit Bordeaux, Toscane of de Moeselvallei maar die van wijndomein Dappersveld-Woestijn in de glooiende heuvels van het Pajottenland. Gisteren werden de laatste trosjes van de wijngaard in Gooik geplukt. RINGtv was erbij.