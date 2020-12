In Zaventem is gisterenavond de aftrap gegeven van Winterwonder, een initiatief van cultuurcentrum De Factorij. Winterwonder is een fiets-en wandelroute die je langs vier verlichte locaties, waaronder De Factorij, brengt en elf andere locaties waar je een hele reeks prachtige raamtekeningen kan bewonderen. Het cultuurcentrum wil daarmee op een symbolische manier licht en warmte verspreiden in de gemeente Zaventem.

Wandel of fiets verwonderd langs Winterwonder

Tot en met 31 januari zijn de lichtprojecties elke avond tussen 17 en 23 uur te bewonderen. Lies Coppens van De Factorij: "Heel veel cultuurcentra zijn al een hele tijd gesloten in de lockdown en dat is niet evident. We wilden vooral een boodschap van hoop brengen."

Winterwonder is ook een interactief project. "Mensen kunnen berichtjes achterlaten voor elkaar en ze kunnen naar onze website surfen of een briefje in onze brievenbus posten waarin ze een warme boodschap, een lieve boodschap van hoop, liefde kunnen achterlaten voor elkaar," aldus Coppens.