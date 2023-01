Wandelaar stapt door pas aangelegd wegdek in Dilbeek

In Dilbeek is een wandelaar met een hond in de Neerstraat door het pas gegoten betonnen wegdek gestapt. “Het wegdek is daardoor zwaar beschadigd”, stelt schepen van Openbare Werken Stijn Quaghebeur (N-VA). “De kans bestaat dat we hierdoor helemaal opnieuw mogen beginnen.”

Schepen van Openbare Werken Stijn Quaghebeur (N-VA) van Dilbeek is boos. In de Neerstraat is een wandelaar met een hond over het pas gegoten betonnen wegdek gestapt. Over een afstand van tientallen meters staan afdrukken van voeten en poten. Op sociale media vraagt Quaghebeur dat wie meer weet over de vernieling, dat meldt. De Neerstraat was volledig afgesloten en zelfs gebarricadeerd. Quaghebeur begrijpt niet dat mensen daar geen respect voor hebben. “Ik denk dat men niet altijd in rekenschap neemt dat dit eigenlijk veel overlast met zich meebrengt en veel kosten waarschijnlijk. We zijn nu nog de schade aan het opmeten en aan het kijken wat we zullen doen om dit opgelost te krijgen.”