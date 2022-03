Warme ontvangst voor Oekraïense vluchtelingen in Merchtem

In Hamme in Merchtem zijn gisteren 32 Oekraïners aangekomen die intussen opgevangen worden door familie en Merchtemse gastgezinnen. Ze konden met een bus naar ons land komen dankzij het Belgisch-Oekraïense koppel Wim en Kateryna. Zij zetten een grootscheepse hulpactie op het getouw.

Terwijl Kateryna (32) aan de grens met Oekraïne op zoek ging naar de meest kwetsbare slachtoffers van de oorlog in Oekraïne, zette Wim (43) in Merchtem een inzamelactie voor de meest broodnodige spullen op. Bij aankomst werden de vluchtelingen opgevangen in de parochiezaal van Hamme. Daar werden ze gescreend en werd bekeken welke begeleiding wenselijk is voor hen. Gisterenavond trokken de oorlogsslachtoffers naar hun gastgezinnen. “We werken nauw samen met de Oekraïense ambassade en doen ook aan crowdfunding,” vertelt Kateryna. “Het is verschrikkelijk wat deze mensen meemaken. Ze staan hier met letterlijk niks.

Wim en Kateryna vinden het belangrijk om de gezinnen te blijven opvolgen: "We willen zeker zijn dat ze zich goed settelen, dat de kinderen naar school kunnen en dat alle administratieve formaliteiten in orde worden gebracht."

Wie zelf wil helpen, vindt meer info op de Facebook-pagina Ukrainians to Belgium.

Meer hierover zie je in ons nieuws.