Water loopt machinekamer vrachtschip binnen

De brandweer en de Civiele Bescherming hebben sinds deze voormiddag hun handen meer dan vol nadat in Halle de machinekamer van een vrachtschip volliep met water. Daarop viel de elektriciteit op het schip uit waardoor het niet meer kan verder varen. De scheepvaart op het kanaal Brussel-Charleroi is tijdelijk stilgelegd.

Het probleem ontstond vanochtend rond 10 uur ter hoogte van de Graankaai. Toen een schip de sluis wilde doorvaren, moest dat extra ballast krijgen omdat het te hoog op het water lag. Het laadruim van het schip werd daarom geladen met water, maar daarbij liep het fout. In het schip bleek een lek te zijn waardoor het water de machinekamer inliep. Door het lek is de elektriciteit op het schip uitgevallen.

“Het schip kan meer verder varen. We lieten onze grote debietpomp aanrukken en ook de Civiele Bescherming kwam ter plaatse om het vervuilde water over te pompen in een container. Er is geen reden tot bezorgdheid. Er is geen gevaar voor omwonenden of voorbijgangers”, zegt de Brandweerzone Vlaams-Brabant West.

In totaal moet zo’n 400.000 liter water uit het schip worden gepompt. Een klus die nog enkele uren kan duren. De scheepvaart op het kanaal is stilgelegd. Ook de scheepvaartpolitie is ter plaatse.