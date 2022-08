Waterbus heeft opnieuw wind in de zeilen

Na twee moeilijke coronajaren heeft de Waterbus opnieuw de wind in de zeilen. Deze zomer namen 30 procent meer mensen de boot dan dezelfde periode in 2019, voor corona. Brussels by Water en Kanaaltochten Brabant, de organisatoren achter de Waterbus, denken daarom aan de aankoop van een tweede boot. Dat schrijft BRUZZ.

Tot en met 31 oktober kan je dagelijks klokvast pendelen met de boot op het kanaal tussen Vilvoorde en het centrum van Brussel. Het traject duurt net geen uur. Een enkele tocht Vilvoorde-Brussel kost drie euro. Tijdens corona zag de Waterbus het aantal passagiers fors dalen, maar mede door het goede weer is de boot deze zomer bijzonder populair. “In juni zaten we aan hetzelfde cijfer als in 2019, de periode voor corona. Maar in juli lag het aantal passagiers 40 procent hoger. Voor augustus tellen we momenteel 20 procent meer passagiers. Het is dus een echt een succes”, zegt Katrien De Mol van De Waterbus aan BRUZZ.

De Waterbus is het ideale alternatief voor wie in de hoofdstad moet zijn en de files, parkeerproblemen en wegenwerken grondig beu is. De boot vaart elke werkdag vier keer heen en terug en tijdens de zomermaanden ook in het weekend. Als alles goed gaat komt er binnenkort een tweede Waterbus. Daardoor zal je dan elk uur tussen Brussel en Vilvoorde kunnen varen.