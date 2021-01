Waterfactuur in Wemmel stijgt om riolering te kunnen saneren

De waterfactuur voor een Wemmelaar zal jaarlijks 8 euro per inwoner meer gaan kosten. Met dat extra geld worden enkele grote werken aan het Wemmelse rioleringsnet gefinancierd. “Onder andere de vernieuwing van de waterleiding in de Van Elewijckstraat, Schoon Dal, maar ook in de toekomst aan de Ronkel”, legt schepen van Financiën Vincent Jonckheere (LB Wemmel) uit. “Daar wordt er nog altijd vuil water via de riolering in de vijver aan de sporthal geloosd. Daarom komt er een gescheiden rioleringsstelsel voor afval en regenwater, waardoor er alleen regenwater in de vijver terecht kan komen.”