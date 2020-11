Watertoren Steenokkerzeel te koop aan helft van de prijs

Wie de watertoren in Steenokkerzeel wil kopen, kan vanaf 1 december een bod doen. De startprijs bedraagt 800.000 euro en dat is opvallend want vorig jaar moest de tot woning omgebouwde toren nog 1,75 miljoen kosten. De eigenaars van de toren willen versneld verkopen omdat ze gaan voor een carrièreswitch. Bovendien mogen in de toren door corona geen evenementen meer plaatsvinden en dus vallen de inkomsten daarvan weg. De digitale openbare verkoop via Biddit start op 1 december en duurt tot 9 december.