Wegenwerken centrum Opwijk vallen samen: "Door zure appel bijten"

De werken moeten onder meer het centrum van Opwijk groener, gezelliger én veiliger maken. “Het centrum van de gemeente wordt niet autovrij, maar de bedoeling is wel dat het een stuk autoluwer wordt”, legt schepen van Openbare Werken William Engels uit. “Er wordt ook ruimte gemaakt voor terrassen voor de handelaars.”

Eerst moesten er waterleidingen met asbest uit de grond worden gehaald, waardoor de werken later startten. Daardoor vallen ze nu samen met die enkele honderden meters verderop. Want ook de Ringlaan is afgesloten. “Er worden voet- en fietspaden aangelegd, omdat daar nog een blinde vlek was in Opwijk”, licht Engels toe. “De lichten die er al meer dan 35 jaar staan worden vervangen door slimme verkeerslichten en de parking wordt onthard met waterdoorlatende materialen.” En nog wat verder moet je opnieuw omrijden. Want in de Nieuwstraat wordt tot eind deze maand het asfalt vernieuwd. “We gaan even door de zure appel moeten bijten, vrees ik”, aldus Engels. “De werken in de Ringlaan zullen eind oktober klaar zijn en die de Singel hopen we klaar te hebben tegen 1 december.”