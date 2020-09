Welke burgemeester ruilt tricolore sjerp in voor Vlaams exemplaar?

Vanaf oktober krijgen Vlaamse burgemeesters de keuze om hun tricolore sjerp te behouden of in te ruilen voor een Vlaams exemplaar. Het Nieuwsblad weet dat de Vlaamse regering daar gisteren een ontwerpbesluit over goedkeurde.

Welke burgemeester uit onze regio ruilt zijn klassieke tricolere sjerp in voor een exemplaar met Vlaamse Leeuw? Mogelijk weten we dat binnenkort, want vanaf oktober mogen de burgervaders kiezen welke sjerp ze willen dragen. De Vlaamse regering nam die keuzemogelijkheid op in het Vlaams regeerakkoord. Nu het ontwerpbesluit erover is goedgekeurd, komt er schot in de zaak en zien we binnenkort misschien Vlaamse burgemeesterssjerpen bij officiële gelegenheden.