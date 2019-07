Wellicht geen Colruyt in Itterbeek

De plannen voor de bouw van een Colruytwinkel aan de Herdebeekstraat in Itterbeek zijn voor de tweede keer vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die oordeelde dat de provincie geen vergunning had mogen afleveren.

Al meer dan 10 jaar verzet een comité van buurtbewoners zich tegen de komst van een Colruytwinkel. Zo'n winkel past volgens hen niet in een woonomgeving en zou bijzonder kwalijke gevolgen hebben voor de mobiliteit en de verkeersveiligheid in de buurt. Vier jaar geleden vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen al een keer de bouwvergunning die Colruyt gekregen had. Toen ging het om de grootte van het gebouw. Colruyt paste zijn plannen aan, maar krijgt nu weer het deksel op de neus omdat de provincie zich volgens de Raad baseerde op een onvolledige en voorbijgestreefde mobiliteitsstudie. De provincie heeft nu 4 maand de tijd om een nieuwe beslissing te nemen. Voor de buurtbewoners is enkel een moderne buurtwinkel met in- en uitrit langs de Ninoofse Steenweg bespreekbaar.