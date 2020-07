Wemmel na overleg met gouverneur: "Bevoegdheden van burgemeester zijn scherper gesteld"

Wemmel flirt al enkele dagen met de alarmdrempel wat betreft coronabesmettingen, maar de burgemeester maakt zich nog geen zorgen. “We zitten inderdaad op vier besmettingen op 17.000, maar die zijn goed gelokaliseerd. We hebben er een goede inkijk op de besmettingen”, aldus Vansteenkiste. Wemmel neemt voorlopig dan ook geen extra maatregelen bovenop die die nationaal gelden.

Mocht de zaak escaleren, kan Vansteenkiste dat wel doen. Wel in overleg met de provinciegouverneur. “Als je hele straten of wijken in lockdown gaat zetten of een maatregel wil nemen die verschilt van de nationale maatregelen, dan vind ik het gepast de gouverneur aan te spreken”, zegt Vansteenkiste. “Het is niet wenselijk dat iedere burgemeester zich baron gaat wanen en doet wat hij wil binnen zijn grondgebied.”

Voor kleinere, lokale maatregelen hoeft een burgemeester niet te overleggen met de gouverneur. Zo kan de burgemeester toelaten dat er in een bepaald café bijvoorbeeld niet gebiljart wordt. En wie in Wemmel tot slot niet de nationale richtlijnen volgt, krijgt een boete. De gedoogperiode is voorbij. Het wordt lik op stuk nu. Dan zullen we dat ook doen”, besluit Vansteenkiste.