Wemmel wil Brantano-winkel kopen

Er is opnieuw een toekomst voor de Brantano-winkels in Grimbergen, Overijse en Sint-Pieters-Leeuw. Die vestigingen van de failliete schoenenketen worden overgenomen door het Nederlandse bedrijf VanHaren en zullen in februari onder de naam VanHaren opnieuw openen. Maar de toekomst van de huidige werknemers in die winkels is nog niet verzekerd. Zij zullen moeten solliciteren om er aan de slag te kunnen blijven. Onder welke arbeidsvoorwaarden dat zal gebeuren, is nog niet duidelijk.

De Brantano-winkel in Wemmel komt niet in handen van VanHaren, maar wordt wellicht gekocht door de gemeente Wemmel. Daarover bereikte het schepencollege een princiepsakkoord. Wemmel wil de site gebruiken om een bredere toegang tot het recyclagepark in te richten. Dat is nu enkel toegankelijk via de smalle Tennisdreef. Het gemeentebestuur overlegt nu met de eigenaar van de site over de prijs en de verkoopsvoorwaarden.