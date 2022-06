Wemmelse visclub trekt aan alarmbel: “Vijver wordt leeggevist door stropers”

De visclub ‘Wemmelse Vissers’ zit met de handen in het haar. De vijver waar ze hun competities houden, wordt leeggevist door stropers, vermoedelijk uit Oost-Europa. Die zijn namelijk verzot op karpers, terwijl die vis amper eetbaar is. “Als dit doorgaat, moeten we stoppen met onze club”, klinkt het.

De ‘Wemmelse Vissers’ moeten met lede ogen aanzien hoe hun visvijver aan de sporthal wordt leeggevist door stropers. “Ze komen zowel overdag als ’s nachts met vislijnen en kabels die ze met piketten in de grond slaan. Daaraan bevestigen ze vishaken met aas”, zegt ondervoorzitter Joël Wauters. “Ze gaan weg en keren uren daarna terug om hun oogst binnen te halen.vHet zijn blijkbaar vooral Roemenen en Polen. Die vinden dat een delicatesse, maar wij noemen karpers vaaseters: ze slorpen de hele dag modder op. Ze opeten kan niet gezond zijn.”

Voorzitter Jean-Pierre Jochmans woont vlakbij de vijver. Hij ziet de stopers bezig, maar durft niet tussenbeide te komen. “Dring je aan, dan kunnen ze agressief worden. We belden al de politie, maar die kan weinig doen. Het is voor hen geen kerntaak en tegen dat ze hier zijn, zijn de stropers weg. De vijver is langs alle kanten bereikbaar. We hebben al veel vislijnen, kabels en piketten weggenomen, maar de stroperij blijft maar duren. Er is geen plezier meer aan. Leden haken af omdat ze weinig vangen. Ze gaan naar andere visclubs in de Brusselse Rand. Als dit doorgaat, dan moeten we stoppen.”