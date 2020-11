De bouw van een nieuwe brug over de E40 in Affligem heeft vertraging opgelopen. Dat komt omdat er in de grond een harde kalkzandlaag zit en die is moeilijk te doorboren. “Die harde laag is geen verrassing voor ons, in tegenstelling tot wat sommige media beweren. De vertraging blijft ook beperkt tot een tweetal weken”, zegt Anton De Coster.

Werken aan brug over E40 in Affligem liggen stil

In oktober 2010 reed een vrachtwagen tegen de vroegere brug. De brug liep zoveel schade op dat ze werd afgebroken. De nieuwe brug vraagt een andere fundering, vandaar dat er er dieper moet gegraven worden, tot voorbij die harde kalkzandlaag. “Bij het voorbereidend onderzoek hebben we vastgesteld dat er een harde laag in de ondergrond zit. We hebben daar rekening mee gehouden bij het opstellen van het bestek. We zijn nu met de aannemer aan het kijken hoe we dat gaan oplossen”, zegt Anton De Coster van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Normaal is dat binnen de twee weken uitgeklaard en kunnen we op 16 november starten.”

De ongerustheid die er lokaal heerst dat de werf maanden vertraging zou oplopen, is dus onterecht. De brug zal na tien jaar vooral fietsers en voetgangers op een veilige manier van Essene naar Sint-Katharina-Lombeek brengen. De nieuwe brug is namelijk gemaakt op maat van de zwakke weggebruiker. Als binnen een tweetal weken de werken opnieuw opstarten, zal dat verkeershinder met zich meebrengen. Al zou die hinder al bij al meevallen.

“Tijdens de werken zal je op de E40 tussen Ternat en Affligem slechts 70 kilometer per uur over drie versmalde rijstroken kunnen rijden”, aldus Anton De Coster. “Op een bepaald moment gaan we een aantal keer de snelwegen volledig moeten afsluiten. Dat gaat 's avonds en 's nachts gebeuren zodat het met zo weinig mogelijk hinder gepaard gaat. Voor de omwonenenden zal er wel geluids- en stofhinder zijn, maar ook dat gaan we zoveel mogelijk beperken.”