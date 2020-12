Werken aan viaduct Vilvoorde starten in 2022

De grote werken aan het viaduct in Vilvoorde starten in 2022. De Werkvennotschap heeft een opdracht goedgekeurd van 260 miljoen euro om de werken uit te voeren. Naast een grondige sanering komen er ook verstevigingen met het oog op de mogelijke komst van een vierde rijstrook. De werken zullen in totaal vijf jaar duren.

Het viaduct in Vilvoorde heeft intussen 43 jaar op de teller. Als alles normaal verloopt kunnen volgend jaar de voorbereidingen starten. “Heel 2021 zal nog dienen als technische studiefase, waarin alles wordt bestudeerd, uitgewerkt en voorbereid. Vanaf 2022 zijn we dan vertrokken voor een vijftal jaar effectieve werken”, zegt Marijn Struyf van De Werkvennootschap. “We gaan zowel de onderkant, de binnenkant als de bovenbouw van het viaduct aanpakken. Alles zal wat door elkaar lopen zodat we de werken aan het wegdek zoveel mogelijk tijdens de eerder verkeersluwe periodes kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld in de zomer.”

Toch zullen de werken onvermijdelijk verkeershinder met zich meebrengen. Het blijft ook niet bij een renovatie alleen. “Het viaduct zal ook verstevigd worden omdat het zou kunnen dat er op termijn een vierde rijstrook bijkomt. Een beslissing daarover is er wel nog niet”, aldus Struf. “We zijn nu nog het ‘voorkeursalternatief’ voor de herinrichting van de Ring aan het uitwerken. Maar we kijken vooruit en daarom dat we nu ook die verstevigingen al aanbrengen. Het is ook niet zo dat dat bijzonder veel meer kost."

Eind volgend jaar wordt de knoop doorgehakt. “Niet alleen voor wat een vierde rijstrook betreft maar ook wat we met de volledige ring gaan doen: een verbreding met een parallelstructuur of een ander soort oplossing”, besluit Struyf.