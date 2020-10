Werken Bergensesteenweg gaan van start

Vandaag start de herinrichting van de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw. In de eerste fase wordt er gewerkt aan de kruispunten van de Georges Wittoucsktraat en de Olmenlaan. Het verkeer zal er plaatselijk in beide richtingen over een versmalde rijstrook moeten, wat de nodige verkeershinder met zich zal meebrengen.

De werken aan de Bergensesteenweg worden opgedeeld in acht fases. “De eerste fase zal tot het najaar van 2021 duren”, zegt Anton De Coster van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Wanneer er gewerkt wordt aan de kant van de Olmenlaan, volgt het doorgaand autoverkeer in de richting van Halle een omleiding. Tijdens de rest van de werken kan het verkeer steeds doorrijden op de Bergensesteenweg. Fietsers volgen gedurende de hele werken een omleiding, in beide rijrichtingen.”

Eerst wordt de Bergensesteenweg aan de kant van de Georges Wittouckstraat afgesloten. Het verkeer verplaatst zich dan over een versmalde rijstrook in elke rijrichting. De lijnbus 170 in de richting van Halle volgt een plaatselijke omleiding. Er worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst op het kruispunt met de Frans Baesstraat en de Jan Vanderstraetenstraat. De volledige herinrichting van de Bergensesteenweg zal zes jaar duren.