Werken in Ternat stilgelegd

In Het Laatste Nieuws zegt directeur Tom Willemen dat het om drastische maatregelen gaat. “Maar eigenlijk anticiperen we op iets wat onvermijdelijk zal zijn om deze crisis het hoofd te bieden. Planning en een goed voorbereide organisatie zijn twee belangrijke eigenschappen van een goede aannemer. Daarom zijn we van mening dat het beter is om zelf over te gaan tot een tijdelijke shutdown van onze werven. Daardoor vermijden we chaos wanneer ze ons opgelegd worden.”

Vandaag komt de aannemer nog langs om de werfzone aan de Assesteenweg veilig en verzorgd achter te laten. De aannemer blijft ook beschikbaar voor problemen met de signalisatie of veiligheid langs de werfzone. "Wat de impact hiervan zal zijn op de verdere timing van de werken, zoals het afsluiten van de op- en afrit in de paasvakantie, is nog niet gekend", besluit de gemeente Ternat.