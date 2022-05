Werknemers planten bedrijfsbos aan Woluwedal

Werknemers van ALD Automotive hebben vandaag met een zaaiactie de start gegeven van de herinrichting van het Woluwedal in Zaventem. Na de herinrichting zal ALD er een bedrijfsbos beheren. “Het bos is voor onze werknemers de ideale plek om tot rust te komen, elkaar of klanten te ontmoeten”, vertelt CEO Klaudija Casar Torkar.

Zaventem zet al enkele jaren in op meer toegankelijke natuur. Na Het Zeen en de Kersenberg is nu het Woluwedal aan de beurt. Dat zal toegankelijk zijn via een pad dat aansluit op het Woluwepad in de ruimere omgeving van de vallei. Er komt speelnatuur voor de jongsten, bos en graslanden. “Het voetbalveld is onthard en de tribunes en andere infrastructuur weggehaald. Nu gaan we van start met de eigenlijke inrichting van 1,3 hectare nieuwe toegankelijke natuur”, zegt burgemeester Ingrid Holemans.

Regionaal Landschap Brabantse Kouters coördineert het project van aanvraag tot uitvoering. Werknemers van ALD Automotive zaaiden de plek vandaag in met een bloemenmengsel. Als de herinrichting achter de rug is, zal het bedrijf er een bos beheren. “We willen bijdragen aan een hogere biodiversiteit in de rand rond Brussel. Vandaag planten we niet alleen zaadjes in de bodem, maar ook bij onze werknemers", aldus CEO Klaudija Casar Torkar.

Het bosplantgoed wordt aangeplant in de winter van 2022. Het Woluwedal gaat in 2024 open voor het publiek.