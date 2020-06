Werknemers Swissport: "Veel emoties, maar een knuffel geven mag niet"

Officieel was er geen toelating voor het Swissport-personeel om vanmiddag samen te komen. Wie het faillissement kwam verwerken, riskeerde opgepakt te worden. Er stonden verschillende politiecombi's en een waterkanon klaar, maar uiteindelijk werd niemand opgepakt. De politie hield controles om te kijken of iedereen zich aan de coronarichtlijnen hield.

De verslagenheid bij het personeel is groot met hier en daar een traantje. De nood om samen te rouwen was meer dan welkom. “Het is heel lang geleden dat we elkaar gezien hebben. Ik heb de collega’s heel hard gemist de voorbije maanden. Dan het nieuws horen over het faillissement is vreselijk”, zegt Charro Talboom. “We zijn hier samen om te babbelen over wat de toekomst, terwijl niet weten hoe die er over twee, drie of vier weken zal uitzien.”

In totaal verliezen 1.469 mensen hun baan. “Dat mensen vandaag geen knuffel kunnen geven of een troostende omhelzing kunnen geven, maakt dit nog eens zo moeilijk”, zegt Sandra Langenus van de socialistische vakbond. “Het is tijd dat de overheid de luchtvaartbedrijven ondersteunt. Je ziet nu al dat het nog lang zal duren voor de sector zal heropleven. Als de steun er niet komt, staan we hier volgende week misschien voor een ander failliet bedrijf. We moeten dat sociaal bloedbad op en rond de luchthaven echt vermijden.”