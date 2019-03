Werknemers UPS Diegem voeren actie tegen jobverlies

Een 100-tal werknemers van de vestiging van koerierdienst UPS uit Diegem voeren sinds vandaag actie uit protest tegen de aankondiging gisteren dat de directie 94 jobs wil schrappen. De actievoerders blokkeerden eerst een tijdlang een onderaannemer in Mechelen en trekken momenteel naar de hoofdzetel van UPS Europe aan de Arianelaan in Sint-Lambrechts-Woluwe.

"Omdat de directie vreesde dat het personeel van Diegem omwille van de aankondiging gisteren in staking zou gaan heeft men de verdeling van de pakjes voor vandaag uitbesteed aan een onderaannemer in Mechelen. De chauffeurs in Diegem zaten dus vandaag zonder werk. Met de blokkade van die onderaannemer wilden ze op een ludieke manier duidelijk maken dat ze op zoek zijn naar 'hun pakjes", aldus vakbondssecretaris Hans Elsen (LBC-NVK).

Met de actie willen de werknemers hun eis dat de herstructurering niet gepaard mag gaan met naakte ontslagen, kracht bijzetten. De vakbonden lieten gisteren reeds verstaan dat ze pas bereid zullen zijn om de sociale onderhandelingen in het kader van de wet-Renault op te starten als de directie garanties geeft dat er geen naakte ontslagen vallen.

UPS stelt in ons land 1.200 mensen te werk, verspreid over 7 vestigingen, van wie ongeveer 900l in Diegem. Naast 48 administratieve functies die in de toekomst elders in Europa zullen worden ingevuld, wordt ook de nachtshift in Diegem geschrapt. Deze activiteit verhuist naar Eindhoven. "Het doel is de efficiëntie op te drijven en de verwachtingen van de klanten beter te beantwoorden", aldus UPS-woordvoerster Ingrid Van der Zalm.

"UPS heeft begrip en sympathie voor de solidariteitsacte van zijn chauffeurs", aldus nog Ingrid Van der Zwalm. "Wij begrijpen dat deze aankondiging voor onrust en emotionele reacties zorgt, maar we willen verduidelijken dat deze herstructurering geen andere jobs onder druk zal zetten". UPS benadrukt verder dat het wil blijven streven naar een constructieve dialoog tussen alle partijen. Vandaag staat dan ook nog een gesprek tussen de vakbondsafgevaardigden, chauffeurs en directie in Diegem op het programma.

Volgens de vakbonden werd deze beslissing genomen 'uit puur winstbejag'. "Het gaat goed met UPS en bij uitbreiding met de ganse sector. Waarom er dan 94 mensen hun job verliezen? De reden is niet omdat er minder werk is. Het is een verhaal van puur winstmaximalisatie, van een bedrijf dat nog meer winst wil maken", aldus Hans Elsen.