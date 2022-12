Een jonge twintiger uit Halle is veroordeeld tot een werkstraf omdat zijn hond een 4-jarig kind meermaals in het aangezicht heeft gebeten. De viervoeter was ontsnapt en meteen op het jongetje afgelopen, dat rustig zat te spelen met zijn moeder in een parkje in het centrum van de stad.

Het 4-jarige slachtoffertje zat op 14 juni van vorig jaar te spelen in het Elisabethpark in Halle, toen een Stafford de speeltuin kwam opgelopen. De moeder van de jongen sprong nog voor het kind, maar ze kwam ten val toen de hond haar in volle snelheid haar knie raakte. Het dier sprong vervolgens op het kind en beet de jongen meermaals in het gezicht. De eigenaar kwam kort nadien aangelopen en kon de hond terug naar huis brengen.

Het parket van Halle-Vilvoorde eiste een celstraf met uitstel tegen de jonge twintiger, die beweerde dat zijn hond thuis was weggelopen. “Ik ben er zo snel mogelijk achterna gelopen” verklaarde hij vorige maand op de zitting van de correctionele rechtbank. "Ik heb mijn excuses aangeboden voor wat er gebeurd is. Ik heb nadien ook een muilband en een verstevigd gareel aangekocht op aanraden van de politie. Ik zorg er nu ook steeds voor dat een van de twee deuren in mijn hal steeds gesloten is, zodat mijn hond niet naar buiten kan.”

De beklaagde werd maandag veroordeeld tot een werkstraf van 75 uur. Hij moet het slachtoffer ook een provisionele schadevergoeding betalen van 1.000 euro en de rechtbank liet ook een deskundige aanstellen om schade te onderzoeken. “De jongen heeft littekens op zijn gezicht en volgt daarvoor een laserbehandeling”, zegt de advocaat van de slachtoffers. “Hij kampt sinds het voorval ook met psychologische problemen. Zo volgt hij therapie bij een psycholoog voor angstaanvallen. Hij heeft schrik van honden en kan soms niet slapen."