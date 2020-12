Werkzaamheden eerste Hoppinpunt Vilvoorde begonnen

In Vilvoorde zijn de wegwerkzaamheden voor een eerste Hoppinpunt begonnen. Dat is een plek waar verschillende soorten van mobiliteit samenkomt. Bijvoorbeeld een ruime parking met laadpalen voor elektrische wagens, een overdekte fietsenstalling en een bus- of tramhalte. Het eerste Vilvoordse Hoppinpunt Kassei komt op de plek van de volkstuintjes, vlakbij domein Drie Fonteinen. De aanleg kadert binnen de Werken aan de Ring rond Brussel.