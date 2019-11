Weyts: ‘Voorrang voor leerlingen uit Vlaanderen”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts wil dat leerlingen uit Vlaanderen voorrang krijgen om zich in te schrijven in de scholen in de Vlaamse Rand. Meer en meer leerlingen uit Brussel en Wallonië komen in onze regio school lopen. Bijgevolg kunnen sommige inwoners van de Rand hier niet meer in een school terecht.

Vorig schooljaar waren er bijna 5000 jongeren uit het Brussels Gewest ingeschreven in een school in de Rand; kleuter-, lager en middelbaar onderwijs samengeteld. Dat is bijna een kwart meer dan tien jaar geleden. Ook de instroom uit Wallonië neemt aanzienlijk toe. Elk jaar opnieuw moeten overvolle scholen in de Rand honderden leerlingen weigeren, vaak gaat het om inwoners van de Rand zelf.

Daarom wil kersvers minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) voorrangsregels voor kinderen en jongeren die een band hebben met de streek. Het is niet de eerste keer dat daaraan gedacht wordt, maar dergelijke initiatieven vangen meestal gauw weerstand. Ook Hilde Crevits, de vorige onderwijsminister, probeerde zulke voorrangsregels in te voeren, maar die stuitten op wettelijke bezwaren. Zo kan het niet op basis van de thuistaal van de jongeren. Minister Weyts wil nu nagaan of het op basis van de woonplaats wél kan.