Weyts: “Harde werk niet te grabbel gooien aan groen-linkse tandem”

Bij de vorige verkiezingen in 2014 werd N-VA in onze provincie de grootste partij. Op het federale niveau haalde de partij in onze kieskring 5 van de 15 zetels binnen, op het Vlaams niveau 7 van de 20 zetels binnen.

De speerpunten van N-VA in Vlaams-Brabant zijn Theo Francken op federaal niveau en Ben Weyts op het Vlaamse niveau. Weyts werd in de vorige Vlaamse regering minister van onder meer Mobiliteit, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand. Hij ging vanochtend stemmen in Beersel.

“We hebben niet het aards paradijs gecreëerd in Vlaanderen, maar hebben wel bergen werk verzet. De koopkracht is gestegen, de belastingen zijn gedaald en de economie draait. Ik hoop dat we dat niet te grabbel gaan gooien en een ruk naar groenlinks zien,” zegt Weyts.

Volgens Weyts staat er dus veel op het spel voor N-VA. Hij wil opnieuw gaan voor een Vlaamse centrumrechtse coalitie. Maar wie moet daar dan deel van uitmaken? Weyts wikt en weegt de politieke tegenstanders.

“Ik verwacht dat CD&V en Vlaams Belang goed zullen scoren. Met die laatste samenwerken is geen optie. Niet omwille van het cordon sanitaire, maar de manier waarop ze aan politiek doen. Sp.a en Open VLD zie ik kloppen krijgen. N-VA heeft de lat op 30% gelegd. Dat is een hoge ambitie, maar zijn we aan onszelf verplicht,' besluit Weyts.