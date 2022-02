Wint volleybal Lindemans Aalst zondag de bekerfinale?

Lindemans Aalst, vroeger Asse-Lennik, is Johan Devoghel coach en Seppe Baetens kapitein. Hun roots liggen in het Pajottenland. Vanuit onze regio zullen dan ook veel supporters afzakken naar het Sportpaleis. Wij blikken vooruit met Devoghel en Baetens naar het geladen duel van zondag.

Voor Lindemans Aalst is de finale van zondag de derde bekerfinale. De vorige twee finales verloor de ploeg van Roeselare. Derde keer, goeie keer dus. De tegenstander zondag is Caruur Volley Gent. Op papier is Aalst favoriet, al verloor het team de voorbije drie competitiewedstrijden. “Het vertrouwen was wat zoek, maar ik zie nu een gemotiveerde groep,” aldus coach Johan Devoghel. Hij onderschat de tegenstanders niet. “Zij hebben een kleine groep, want er zijn een paar spelers vertrokken, maar dat kan net een meerwaarde zijn. We zullen er volop voor moeten gaan,” weet hij.

Kapitein Seppe Baetens is klaar voor de wedstrijd. Zijn familie komt samen met heel wat andere Pajotten kijken naar de wedstrijd. Dat motiveert hem extra. Coach Devoghel heeft al gedroomd dat kapitein Seppe de beker in de lucht mag steken. “Maar wie dat doet, maakt niet veel uit,” vindt Seppe. “Als we winnen, moet de hele ploeg in the picture staan.”