Wit-Gele Kruis opent verpleegpost in Merchtem: “Voor patiënten die zich nog goed kunnen verplaatsen"

Om een antwoord te bieden op het sterk evoluerende zorglandschap, opent het Wit-Gele Kruis drie nieuwe verpleegposten. Eén daarvan is in Merchtem. “Patiënten komen steeds sneller uit het ziekenhuis, het aantal aanvragen voor thuisverpleging zal dus alleen maar stijgen", zegt Ellen De Camps van het Wit-Gele Kruis.

De verpleegposten van het Wit-Gele Kruis moeten een alternatief zijn voor patiënten die liever niet thuis wachten op een verpleegkundige en zich nog goed kunnen verplaatsen. "Doordat de verpleegkundige in de verpleegpost zelf niet op ronde moet, komt er bij ons als organisatie terug ruimte vrij om zwaar zorgbehoevende patiënten thuis te verzorgen", zegt Ellen De Camps van het Wit-Gele Kruis.

Patiënten kunnen in de verpleegpost terecht voor bepaalde verpleegtechnische zorgen. “Het gaat onder andere om wondzorg, inspuitingen, bloedafnames en katheterzorgen”, gaat De Camps verder. “Ze kiezen zelf wanneer ze langskomen. De verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis hebben alle expertise in huis.”

De verpleegpost in Merchtem bevindt zich in de Spiegellaan. "In totaal zijn er nu veertien verpleegposten verspreid over de hele provincie Vlaams-Brabant. Zo willen we de verpleegposten nog beter bereikbaar maken door de afstand voor patiënten naar de dichtstbijzijnde verpleegpost kleiner te maken", besluit De Camps.