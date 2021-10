Witloofseizoen op gang getrapt in Steenokkerzeel

In Steenokkerzeel is gisteren het grondwitloofseizoen officieel afgetrapt. Het witte goud is en blijft een echte delicatesse, maar er zijn steeds minder boeren die ze telen. Vandaag nog maar zo’n 100 omdat er enorm veel tijd en werk in kruipt.

Niemand minder dan Vlaams Minister-President Jan Jambon mocht gisteren de eerste krop grondwitloof van het seizoen eigenhandig uit de Steenokkerzeelse aarde halen. Het is geen toeval dat het grondwitloofseizoen hier al voor de tweede keer wordt afgetrapt. Het streekproduct is een deel van de Steenokkerzeelse identiteit. “Wij zijn dé witloofgemeente van Vlaanderen en de wereld”, zegt burgemeester Kurt Ryon. “Steenokkerzeel is de enige gemeente ter wereld met een grondwitloofkrop in het logo en daar zijn we fier op. Witloof telen is woeste en noeste arbeid. Het is puur karakter dat in onze grond zit.”

De mooie ambacht dreigt echter verloren te gaan. Onze regio telt namelijk alsmaar minder witlooftelers. “Het is allemaal handwerk”, getuigt teler Jos Dewinter. “Er bestaan geen machines om dit werk te doen. Ik denk niet dat er nog veel jonge mensen zijn die teler willen worden. Het is heel de dag met de schop graven en in de grond zitten met je handen. Wie wil dat vandaag nog doen?”