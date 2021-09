WK-dorp Scouts Overijse heeft grote eye catcher

Nog een heel weekend wordt Overijse ondergedompeld in de sfeer van het WK wielrennen. De Flandrienlus loodst de renners door de heuvelachtige druivengemeente. Bij die passages hopen de Scouts van Overijse dat de helikopter even geen oog heeft voor de wedstrijd, maar wel voor hun WK-dorp. Want de jeugdbeweging sjorde een reusachtige fiets in elkaar.