Woning onbewoonbaar nadat auto huis binnenrijdt

In Eversem, een gehucht van Meise, is vanmorgen een auto in een woning gereden. De schade aan het huis is bijzonder groot maar niemand raakte gewond. Omdat er mogelijk gas zou vrijkomen, werd een perimeter ingesteld en werden tal van straten in de omgeving afgesloten.

Een bestuurder reed vanochtend in de Heidebeekstraat met zijn wagen door de haag om daarna in een woning tot stilstand te komen. De schade is groot: de haag is helemaal vernield en in de woning is een groot gat geslagen. Gelukkig blijft het bij stoffelijke schade. "Niemand is gewond, want de eigenaars zijn op reis. Ook de bestuurder raakte niet gewond”, laat burgemeester Gerda Van Den Brande (N-VA) weten. De brandweer kwam ter plaatse om de woning te stutten en de schade is zo groot dat het huis onbewoonbaar werd verklaard. Meteen na het ongeluk werd gevreesd dat er ook een gaslek was ontstaan, maar dat bleek loos alarm. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Intussen wordt alles in het werk gesteld voor de opvang van de bewoners van het beschadigde huis.