In Sint-Pieters-Leeuw heeft vannacht een hevige brand gewoed. Een huis in de Stijn Streuvelslaan ging grotendeels in de vlammen op.

De brand in een huis in de Stijn Streuvelslaan in Sint-Pieters-Leeuw ontstond rond 3 uur vannacht in een veranda. Toen de brandweer aankwam, had het vuur al zich in het dak verspreid. “We konden helaas niet voorkomen dat de woning grotendeels vernield raakte. De bewoonster werd overgebracht naar het ziekenhuis”, klinkt het bij de Brandweerzone Vlaams-Brabant West, die samen met de collega’s van Brussel die brand bestreed.

Foto: Vlaams-Brabant West