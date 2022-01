Woonzorgcentra in Vlaams-Brabant ietsje duurder geworden

Het verblijf in een woonzorgcentrum in Vlaams-Brabant kost gemiddeld iets meer dan 62 euro per dag. Dat blijkt uit cijfers van het Agentschap Zorg en Gezondheid. De dagprijs in onze provincie is op een jaar tijd ruim een halve euro duurder geworden, de kleinste toename van alle Vlaams provincies. Voor een kamer in een woonzorgcentra betaal je tegenwoordig dagelijks wel zo'n tien euro meer dan vijf jaar geleden.

Elk jaar becijfert het Agentschap Zorg en Gezondheid de dagprijzen van de Vlaamse woonzorgcentra. Op basis van 140 woonzorgcentra in onze provincie ligt de gemiddelde dagprijs op 62,43 euro. Vorig jaar was dat 61,79 euro. De coronacrisis heeft een beperkt effect op de prijzen, ook omdat de woonzorgcentra ook in grote mate gecompenseerd door de Vlaamse overheid voor het omzetverlies naar aanleiding van de pandemie. “Zo hebben we investeringen terugbetaald in functie van een betere bescherming en ventilatie, konden onze woonzorgcentra hun personeel aan boord houden en zo de kwaliteit van zorg steeds garanderen. Deze cijfers zijn voor mij dan ook een absolute geruststelling”, zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke.

De dagprijs in Vlaams-Brabant nam op een jaar tijd met 1,04% toe, de laagste prijsstijging van alle Vlaamse provincies. “Het aanpassen aan de stijgende levensduurte is de belangrijkste oorzaak voor de dagprijsstijgingen, maar ook nieuwe en vernieuwde woongelegenheden in woonzorgcentra resulteren in hogere dagprijzen. Maar algemeen genomen zijn er geen grote uitschieters”, zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “In Brussel is met 3% de stijging groter. Maar omdat Vlaanderen daar weinig woonzorgcentra erkent, weegt de opening van een nieuw en duurder woonzorgcentrum zwaarder door in het gemiddelde.”

Onderling zien we wel grote prijsverschillen in de dagprijzen. Residentie Blaret in Sint-Genesius-Rode is het duurste. Je betaalt er 100 euro per dag. Woonzorgcentrum Strijland in Gooik is met een dagprijs bijna 43 euro het goedkoopste van onze regio.