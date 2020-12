Woonzorgcentrum Zilverlinde dringend op zoek naar extra medewerkers

In Sint-Pieters-Leeuw is woonzorgcentrum Zilverlinde dringend op zoek naar helpende handen. Door de uitbraak van het coronavirus in het woonzorgcentrum heeft Zilverlinde dringend nood aan extra zorg- en verpleegkundigen die tijdelijk willen inspringen. Ook logistiek medewerkers zijn welkom. Na zeven besmettingen werd deze week elke bewoner en medewerker van het woonzorgcentrum getest op corona. Dat resulteerde in nog eens 47 besmettingen.