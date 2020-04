WZC Floordam zet alle 148 bewoners in quarantaine

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen zijn er nu 8 bewoners besmet met het coronavirus waarvan 4 bewoners ziektesymptomen vertonen. Uit voorzorg werden gisteren alle bewoners van de ‘woning’ 73 getest op COVID-19. “Door de wachttijd die er is tussen het afnemen van de test en de resultaten ervan, kan het zijn dat een bewoner die eerst negatief blijkt te zijn, toch besmet werd en daardoor zijn medebewoners alsnog besmet”, zegt directeur Patrick Meers. “Daarom hebben we besloten om alle bewoners van het volledige woonzorgcentrum 2 weken in quarantaine te plaatsen. We hopen dat we tegen het einde van onze quarantaine alle bewoners kunnen testen zodat we de bewoners die besmet zijn kunnen samenbrengen. Daardoor kunnen we over 2 weken iedereen meer bewegingsvrijheid geven.”

Alle medewerkers kregen FFP2-maskers om zichzelf en de medebewoners te beschermen. “Om deze aanpassing logistiek uit te rollen, werd woensdag de ene helft van het woonzorgcentrum in quarantaine geplaatst en donderdag de andere helft.” Alle families werden persoonlijk verwittigd over de gewijzigde afspraken en de gezondheidstoestand van hun familie.