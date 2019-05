Zanzibar in Merchtem: ja, maar…

De populaire pop-upbar zal van half juni tot half september neerstrijken op een weide aan de Dahliastraat in de Merchtemse dorpskern Peizegem. Jaarlijks lokt Zanzibar duizenden bezoekers. Tijdens de vorige editie in de Londerzeelse deelgemeente Steenhuffel klaagden heel wat buurtbewoners over de verkeershinder. Eerder dit jaar waren de contacten met de gemeente Meise afgesprongen, volgens de organatie omdat deze hen te strikte voorwaarden oplegde. Burgemeester Maarten Mast belooft voor de editie in Merchtem streng toe te kijken op de verkeersafwikkeling. In de omliggende straten wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd. Fiets- en autoverkeer wordt zoveel mogelijk gescheiden. Ook moet de organisatie iedere week een afdruk van de decibelmeter bezorgen aan de burgemeester, zodat die kan toezien op de naleving van de geluidsnormen. Als de openingsuren niet nageleefd worden, volgen er sancties.

(Foto: Archief RINGtv)