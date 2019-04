Zanzibar verhuist naar Merchtem

Eerder deze week werd Wolvertem als mogelijke locatie geschrapt omdat Zanzibar zich niet kon vinden in de voorwaarden die het gemeentebestuur van Meise stelde. De organisatoren van de pop-op zomerbar lieten daarop hun oog vallen op een weide langs de Dahliastraat in het Merchtemse gehucht Peizigem. Het schepencollege van Merchtem heeft vanmiddag beslist om een vergunning toe te kennen. Zanzibar mag 4 dagen per week opengaan, van donderdag tot en met zondag, en dat van 13 juni tot en met 7 september. De komst van Zanzibar veroorzaakt in Merchtem al heel wat commotie. Buurtbewoners vrezen geluidsoverlast en verkeersdrukte. Omdat de weide op de grens met de gemeente Londerzeel ligt, eist ook burgemeester Conny Moons strenge veiligheidsmaatregelen. Burgemeester Maarten Mast van Merchtem: "Het politie- en brandweerverslag zullen nog komen. Er komt ook een verkeersafwikkelingsplan. De weide ligt dicht bij de locatie van vorig jaar, maar de inwoners van Steenhuffel zullen geen verkeershinder ondervinden. Alle verkeer, heen en terug, zal afgehandeld worden op Merchtemse wegen. Samen met de politie en de fietsersbond zal de route uitgestippeld worden. We opteren voor éénrichtingsverkeer en een aparte route voor auto's en fietsers. De veiligheid van de bezoekers primeert. Ook qua geluidsoverlast zullen er duidelijke afspraken gemaakt worden met de organisatoren. Bij overtreding van de vergunde uren en normen zal er streng opgetreden worden. Tenslotte heeft het gemeentebestuur verkregen dat er een sterke return is voor de Merchtemse verenigingen."