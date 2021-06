Zaventem doet grootste aankoop van bos ooit

De gemeente Zaventem legt 700.000 euro op tafel voor 8,5 hectare natuur aan de Oude Keulse Weg en de Zavelstraat in deelgemeente Sterrebeek. Zes hectare daarvan is bos. In maart kapwerken liet de gemeente er nog kapwerken stilleggen. Het gaat om de grootste aankoop van bos ooit door de luchthavengemeente.

In maart ontdekte de gemeente Zaventem dat de eigenaar de grond had verhuurd aan een bedrijf dat de zes hectare bos wilde kappen. Omdat die niet beschikte over het correcte attest van het Agentschap Natuur en Bos kon de gemeente de kapwerken laten stilleggen. Dit tot grote opluchting van de buurtbewoners van de Boesbergwijk die vreesden dat de natuurlijke groene buffer met de E40 tegen de grond zou gaan. De gemeente koopt nu het stuk natuur aan voor 700.000 euro.

Zaventem wil de komende jaren het bos integreren in haar groenparken en het stuk natuur toegankelijk maken. “Via de bestaande trage weg tussen Sterrebeek en Zaventem kunnen we het Zavelbos aansluiten op het nieuwe Zeenbos aan de Tramlaan”, zeggen schepen Bart Dewandeleer en burgemeester Ingrid Holemans. “Samen met het Zeenbos zullen we er dan in geslaagd om 17 hectare bos bijkomend toegankelijk te maken voor onze inwoners."

Het Zavelbos ligt ook op een boogscheut van het centrum van Sterrebeek. Het natuurgebied zal ingericht worden als toegankelijk groen zodat de attractiviteit verhoogd wordt. Daarnaast zal er ook een grote hondenlosloopweide voorzien worden met een gedeelte bos.